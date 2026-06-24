Vídeo: Entre Mohaim y Al-Breik... Los autogoles son habituales en los partidos de Catar en el Mundial

Los autogoles marcan los partidos de Catar en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
En su debut, Qatar, apodada «Al-Anabi», igualó 1-1 ante Suiza.
El empate llegó en el 94 con un autogol de Miro Mohaim.
En el segundo encuentro, Catar perdió 6-0 ante Canadá; Mohamed Al-Mannai marcó en propia puerta en el 75’.
Hoy, en la tercera jornada contra Bosnia y Herzegovina, volvió a ocurrir.
Sultan Al-Breik, defensa catarí, marcó en propia puerta en el 34, confirmando la tendencia.