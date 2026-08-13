Vídeo: entre bastidores del primer encuentro entre Cristiano Ronaldo y Postecoglou en el Al Nassr

Los entrenamientos del Al Nassr saudí vivieron este jueves el primer encuentro entre el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, y el técnico australiano Ange Postecoglou, tras el regreso de la veterana estrella a la preparación del conjunto para la nueva temporada.

Ronaldo llegó al reino a última hora de la noche del pasado miércoles para incorporarse a la concentración del equipo de cara al inicio de la competición de la Roshn Saudi League, aunque no estará presente en el próximo enfrentamiento ante el Al Fateh debido a que aún no ha completado su puesta a punto física.

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Un recibimiento especial de Postecoglou

La cuenta oficial del Al Nassr publicó en las redes sociales un vídeo que documenta el momento en que Postecoglou recibió al capitán del equipo durante el entrenamiento vespertino, en el que el técnico australiano quiso dar la bienvenida a Ronaldo delante de sus compañeros.

Postecoglou le dijo a la estrella portuguesa: «Damos la bienvenida al capitán y lo felicitamos por su boda», en referencia al motivo por el que Ronaldo obtuvo un permiso adicional durante el pasado periodo.

Ronaldo se limitó a esbozar una amplia sonrisa como muestra de su alegría por regresar al ambiente del equipo, antes de sumarse a los entrenamientos de cara a la próxima etapa.

El regreso de Ronaldo se produce en un momento en el que el Al Nassr se prepara para afrontar una temporada larga y exigente, en la que el club aspira a competir con fuerza en los distintos títulos locales y continentales, en medio de las grandes esperanzas de la afición de que la estrella portuguesa lidere al equipo hacia la conquista de más trofeos.