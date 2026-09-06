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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: entrada brutal y tarjeta polémica: la decisión del árbitro enciende la ira del Real Madrid

Real Madrid B
Primera Federacion
Primera División
G. Valero
España

¿Qué pasó?

El partido inaugural de la temporada en la Segunda División española entre el Atlético Albacete y el Real Madrid C estuvo marcado por la polémica arbitral, después de que los aficionados del conjunto blanco protestaran por la decisión de mostrar únicamente la tarjeta amarilla a Javi Navarro, jugador del Atlético Albacete, tras una fuerte entrada sobre Gabri Veiga.

El canal de televisión del Real Madrid afirmó que la entrada merecía la expulsión de Navarro, considerando que el jugador "perdió los nervios" durante la acción, en una clara crítica a la decisión del árbitro de conformarse con la tarjeta amarilla.

Veiga, que anteriormente se había entrenado con el primer equipo del Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho durante la pretemporada, sufrió una lesión tras la entrada y tuvo que recibir atención médica antes de poder continuar el partido.

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AGU
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Real Madrid B
RMC

La repetición televisiva mostró que Navarro tardó en frenar durante su entrada, lo que hizo que el contacto pareciera más fuerte y llevó a la afición del Real Madrid a exigir una sanción más severa, al considerar que la acción constituía un comportamiento antideportivo merecedor de la tarjeta roja.

La decisión arbitral reavivó la polémica en torno a los errores que, según los seguidores del Real Madrid, se repiten contra los equipos del club en todos sus niveles, incluso en los partidos de los conjuntos de la academia.

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