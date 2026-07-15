Vídeo: Enfrentamientos y detenciones... Una batalla inesperada entre las aficiones argentinas

Enfrentamientos entre aficionados en Atlanta, horas antes de la semifinal Argentina-Inglaterra del Mundial 2026, dejaron tres detenidos y requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Todo empezó en una concentración de seguidores argentinos, donde una discusión verbal entre hinchas de San Lorenzo y Huracán escaló a golpes, lanzamiento de sillas y tablones en medio del caos.

El incidente ocurrió mientras las autoridades se centraban en evitar enfrentamientos entre argentinos e ingleses, para lo cual habían asignado zonas separadas en el estadio.

Las cadenas TYC y Ole indicaron que todo comenzó con intercambios de mensajes provocadores en redes sociales, recordando enfrentamientos previos en el Mundial de 2018.

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En la concentración había barras de Racing, Excursionistas, Barracas Central, Almirante Brown, Belgrano e Independiente Rivadavia, entre otros clubes de distintas divisiones.

Al desatarse la pelea, muchos huyeron, pero la policía actuó rápido y detuvo a tres agresores.

La policía informó que quienes resulten identificados y culpables tendrán prohibido ingresar a cualquier estadio del país de forma permanente.

Algunos ya tenían prohibiciones previas que se levantaron antes del Mundial.

El incidente ha aumentado la preocupación de los organizadores, que ahora deben prevenir no solo posibles enfrentamientos entre las aficiones de Argentina e Inglaterra, sino también la violencia entre las propias peñas argentinas.

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