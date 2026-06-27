Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, protagonizó una gran parada ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

El encuentro, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputó este sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos).

En el 74’, Cabo Verde estuvo a punto de marcar tras quedar un jugador solo ante Al-Owais.

El remate fue dentro del área pequeña, pero Al-Owais lo desvió con una estirada que terminó en córner.

En cuanto el balón salió, varios compañeros saudíes felicitaron al veterano portero por una parada que les evitó encajar el primer gol.

En este Mundial ya había detenido nueve tiros ante Uruguay y cuatro frente a España, pese a la derrota 4-0.

Además, Al-Owais alcanzó su séptimo partido mundialista con Arabia Saudí, siendo el segundo portero con más encuentros en la historia de la selección, solo por detrás de Mohammed Al-Da’ei (10), y el sexto en el ranking general.