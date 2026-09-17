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Vídeo: en presencia de Figo y Mascherano, Marcelo dispara contra el Barcelona con el arma de la historia

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Marcelo
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La estrella del Real Madrid se burló del Barça

El brasileño Marcelo, exestrella del Real Madrid, utilizó la historia para burlarse de forma indirecta del Barcelona.

Marcelo apareció en el evento de lanzamiento de un videojuego en Nueva York, junto a exjugadores como Luis Figo y Javier Mascherano.

El periódico "Mundo Deportivo" señaló que, mientras todos reían y bromeaban durante los distintos actos, como es habitual, el jugador brasileño hizo un comentario que probablemente no gustará a la afición del Barcelona.

A Marcelo le preguntaron: "¿Sabes cuántos títulos de la Champions League has ganado?", y la exestrella del Real Madrid respondió entre risas: "Los mismos que el Barcelona".

Marcelo contestó con su habitual sentido del humor, en presencia de Figo, quien vistió la camiseta del Barcelona antes de fichar por el Real Madrid.

El vídeo se difundió ampliamente en la plataforma "X", en medio de una gran reacción al comentario, entre el enojo de los aficionados del Barcelona y un notable respaldo al exjugador por parte de algunos seguidores del Real Madrid, que consideraron sus palabras un claro mensaje de burla hacia el Barça, que no gana la Champions League desde hace 11 años.

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