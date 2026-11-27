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El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, devolvió a su equipo a la senda de la victoria en la Liga Roshn Saudí y lo metió entre los cuatro primeros con un importante triunfo ante el Neom.

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El Al-Ittihad se impuso al Neom por 1-0 en el partido que ambos disputaron este viernes en el Estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

El empate sin goles dominó la primera parte, aunque el marcador no reflejó lo sucedido sobre el césped, ya que se desperdiciaron numerosas ocasiones, sobre todo por parte del Neom.

Los jugadores del Al-Ittihad encadenaron un error defensivo tras otro, lo que dio a los futbolistas del Neom la oportunidad de generar mucho peligro sobre la portería del Al-Ittihad. Sin embargo, el guardameta serbio Predrag Rajković frenó todos los ataques y fue, con diferencia, la gran figura de la primera mitad.

Todo cambió por completo en la segunda parte, sobre todo después de que el alemán Jens Vissing, entrenador del Al-Ittihad, realizara tres cambios de golpe con la entrada de Youssef En-Nesyri, el centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum y Ahmed Al-Ghamdi.

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En-Nesyri, en concreto, transformó el ataque del Al-Ittihad en la segunda mitad: sus movimientos incomodaron mucho a la defensa del Neom y estuvo cerca de marcar en más de una ocasión, aunque le faltó precisión en el último toque.

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El desahogo llegó en el minuto 75, cuando el centrocampista argelino Houssem Aouar envió un pase largo en profundidad a la cabeza de Youssef En-Nesyri, que logró mandar el balón al fondo de la red del equipo visitante.

En un primer momento, el árbitro anuló el gol por fuera de juego del delantero marroquí, pero después consultó con el VAR, que confirmó que el tanto de En-Nesyri era válido.

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El Neom intentó reaccionar en el último cuarto de hora, intensificando su ofensiva sobre el Al-Ittihad, con el técnico francés Christophe Galtier muy volcado en la banda, pero la defensa del Al-Ittihad y su portero serbio Predrag Rajković lograron conservar los tres puntos.

De este modo, el Al-Ittihad vuelve a la senda de la victoria en la Liga Roshn, después de haber tropezado en su último partido de la competición, cuando empató 1-1 con el Abha el pasado 30 de octubre, en la duodécima jornada del campeonato.

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Con esta importante victoria, el Al-Ittihad regresa a los cuatro primeros puestos de la clasificación de la Liga Roshn Saudí: suma ya 27 puntos, fruto de ocho victorias, tres empates y una derrota, con los que ocupa la cuarta posición, tres puntos por delante del Al-Ahli, que cae a la quinta plaza.

El Al-Ahli tendrá la oportunidad de volver a los cuatro primeros puestos si logra vencer al Al-Taawoun, al que recibirá mañana sábado en el Estadio Al-Inma de Yeda, en el cierre de la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

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Por su parte, el Neom sufrió su quinta derrota de la temporada y se queda con 22 puntos, con los que ocupa la sexta posición de la clasificación, tras haber ganado siete partidos y empatado uno.