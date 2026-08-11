El partido entre el Al-Ittihad saudí y el Al-Jazira emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia vivió una gran polémica debido a una decisión arbitral que provocó la ira de los jugadores locales.

El Al-Ittihad venció al Al-Jazira por 4-1 en el partido que enfrentó a ambos equipos este martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Mientras el equipo saudí ganaba por un contundente 3-0, los jugadores del Al-Jazira reclamaron que se les concediera un gol, alegando que el balón había cruzado la línea de meta del portero serbio Predrag Rajković, después de que este lo despejara y este rebotara en el poste.

El árbitro se negó a conceder el gol e incluso a revisar la jugada, ante la ausencia de la tecnología de video en los partidos de la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de élite asiático.

Posteriormente, el Al-Ittihad logró decantar las cosas a su favor tras marcar el cuarto gol, sin verse afectado por el único tanto que anotó el Al-Jazira 10 minutos antes del final del partido.

El Al-Ittihad se clasificó para la fase de liga del torneo de élite asiático, convirtiéndose en el quinto equipo saudí en dicha fase, después de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Qadsiah.

"El Decano" continuará su participación asiática por segunda temporada consecutiva, después de haber quedado eliminado de la próxima edición de la Liga de Campeones de Élite de Asia en los cuartos de final, tras la derrota ante el Machida Zelvia japonés.