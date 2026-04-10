Vídeo: El Zamalek vence al Belouizdad y está cerca de la final de la Confederación

El Zamalek venció 1-0 este viernes al Shabab Belouizdad en la ida de las semifinales de la Copa de la Confederación Africana.

El “Caballero Blanco” se impuso con autoridad a los “Hijos de la Aqiba” en el estadio Nelson Mandela.

El Zamalek llegó a esta ronda tras eliminar al Otoho congoleño, mientras que el Shabab Belouizdad superó al Al-Masry.

Juan Bezerra, estrella del Zamalek, abrió el marcador en el minuto 28 tras un pase en profundidad de Ahmed Fathou que Nasser Mansi devolvió de tacón para que el brasileño rematara ante el portero Farid Chaâl.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico del Zamalek, Moataz Jamal, sorprendió al sustituir a Bezerra por Ahmed Sherif.

En el 68, Belhassini marcó para los argelinos, pero el árbitro lo anuló por mano.

La vuelta se jugará en El Cairo el 17 de abril para definir al finalista.

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