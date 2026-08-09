Vídeo: el viaje más difícil de su vida, Messi regresa a Argentina para despedir a su padre

Un avión privado procedente de los Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto argentino de Rosario, transportando a la estrella mundial Lionel Messi y a su familia, en un viaje desgarrador para despedir a su padre y agente Jorge Messi, quien falleció en la madrugada del sábado a los 68 años en una de las clínicas de la ciudad, sin que se anunciaran las causas del deceso.

La agencia France Presse captó la llegada del capitán de la selección de Argentina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, según las autoridades del aeropuerto, donde los rasgos de tristeza se hicieron evidentes en todos, la mayoría de los cuales vestían de negro, antes de subir a un vehículo con un fuerte dispositivo de seguridad de la policía local.

La familia Messi se prepara para celebrar el funeral hoy domingo en la localidad de Pérez, cercana a Rosario, cuna de la leyenda argentina, al norte de la capital Buenos Aires, en un marco familiar cerrado y lejos de los focos, según confirmaron fuentes oficiales locales a la agencia France Presse.

La partida de Jorge Messi representa la pérdida de un pilar fundamental en la vida del ganador de ocho Balones de Oro, ya que fue el mayor sostén de su hijo durante los difíciles años de adolescencia que pasó en Barcelona, lejos de su patria, cuando se trasladó al club catalán con trece años, y el padre se encargó de gestionar sus asuntos profesionales y económicos a lo largo de su extraordinaria carrera.

Los mensajes de condolencia se sucedieron desde distintos ámbitos del fútbol, con la Federación Argentina de Fútbol y el FC Barcelona a la cabeza de quienes expresaron su pésame.

El club español emitió un comunicado en el que señaló: "El FC Barcelona expresa su más sincero agradecimiento a Jorge Messi por su firme compromiso con nuestro club, y por la valiosa confianza que nos brindó desde los inicios de la carrera futbolística de su hijo Leo y durante todos sus años dorados con nosotros".

En un emotivo gesto de lealtad, los jugadores del Inter Miami estadounidense, club en el que milita Messi desde el verano de 2023, disputaron su encuentro ante el Monterrey mexicano la noche del sábado luciendo brazaletes negros en señal de duelo por el padre de su estrella, en una escena que reflejó el alcance de la solidaridad con la tragedia que golpeó a uno de los más grandes futbolistas de la historia.