La leyenda Lionel Messi escribió la línea de despedida en su historia épica con la selección de Argentina, en un mensaje dirigido a sus seguidores, horas antes de su último partido internacional que disputará con la camiseta de la Albiceleste, ante Benín, en las primeras horas de la mañana del miércoles, en el estadio Monumental.

La estrella del Inter Miami había tomado la decisión de retirarse de la selección tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, después de un periodo difícil que también fue testigo del fallecimiento de su padre, Jorge.









La empresa Adidas, patrocinadora de Messi, publicó un vídeo de la estrella argentina en su cuenta de la plataforma X, en el que dirigió un emotivo mensaje antes del momento de la despedida.

Messi dijo en su último mensaje antes del encuentro ante Benín: "Llegó el día que nunca quisimos que llegara. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por el gran cariño que me tenéis, os echaré de menos".









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Messi cerró su mensaje agradeciendo a Argentina, mientras besaba la camiseta que vestirá en su último partido con la selección.

Messi condujo a Argentina a la conquista del Mundial 2022 y disputó 207 partidos internacionales, en los que marcó 125 goles y dio 68 asistencias.