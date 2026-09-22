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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: "El último baile" trae una sorpresa: Messi se despide de Argentina de una manera diferente

L. Messi
Argentina vs Bolivia
Argentina
Bolivia
Amistosos
Argentina vs Benin
Benin
Argentina
Bolivia
Benín

¿Cuál es?

Lionel Messi se prepara para poner fin a su trayectoria internacional con la selección argentina, después de que se fijara el próximo 6 de octubre como fecha para el amistoso ante Benín, en medio de las expectativas de que sea el último partido de la estrella de 39 años con la camiseta de su país.

La compañía "Adidas" reveló una camiseta especial diseñada para el esperado encuentro, en homenaje a Messi durante el último capítulo de su carrera con la selección, inspirándose en sus detalles en los símbolos más destacados vinculados a su historia con Argentina.

La camiseta lleva el número 10 en color dorado en la espalda, con el número entrelazado con el centro del sol presente en la bandera argentina, que aparece también a través del tejido de la camiseta, en un diseño que combina la identidad de la selección y el estatus histórico de su capitán.

Este homenaje llega en el marco de la trayectoria excepcional que ha ofrecido Messi con Argentina, ya que disputó 207 partidos internacionales en los que anotó 125 goles, y llevó a la selección de su país a coronarse en el Mundial de 2022, además de ganar el Balón de Oro en 7 ocasiones.

Antes del esperado encuentro ante Benín, Argentina disputa dos amistosos ante Bolivia el 30 de septiembre y Burkina Faso el 3 de octubre, con la ausencia de Messi en ambos partidos.

Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Bolivia crest
Bolivia
BOL
Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Benin crest
Benin
BEN

Después, todas las miradas se dirigen al 6 de octubre, para seguir la esperada aparición de Messi con la camiseta de la selección argentina, en una noche que podría representar el final de una era histórica de uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol.

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