Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en prórroga. El partido se jugó el domingo en Kansas City y el miércoles enfrentará a Inglaterra.

El vigente campeón se benefició de la expulsión del delantero suizo Breel Embolo en el 72’ por doble amarilla y sentenció en la prórroga con dos tantos de Julián Álvarez, y Lautaro Martínez, tras el empate suizo por medio de Dan Ndoye en el 67.

Messi abrió el marcador pronto

Suiza dominó el inicio, presionó alto y controló el balón en campo rival, pero le faltó precisión en el último pase y en el remate.

Sin embargo, Argentina golpeó en su primera llegada: Messi cobró un córner desde la izquierda y Alexis McAllister cabeceó al ángulo superior derecho (10’). un duro golpe para Suiza, que había comenzado mejor.

Suiza buscó el empate, pero Martínez atajó sin problemas un disparo de Sow (20’), y sus ocasiones siguieron siendo escasas por falta de precisión en el último tercio.

Ndoye avivó el partido

Tras el descanso, Suiza tardó en reaccionar, pero mejoró al llegar a la hora de juego. Breel Embolo falló un cabezazo flojo en el minuto 60.

Martínez detuvo un cabezazo flojo de Dan Ndoye (65’) y luego repelió un potente disparo lejano de Granit Xhaka (66’), antes de que Suiza recogiera los frutos de su insistencia.

Tras una gran combinación por la izquierda entre Dan Ndoye y Ricardo Rodríguez, Ndoye batió a Martínez con un tiro raso (67’) y empató.

La expulsión de Embolo cambia el partido

Sin embargo, la alegría duró poco: cinco minutos después Embolo vio la segunda amarilla por simular una caída (72’) en una acción que enfureció a sus compañeros.

Argentina buscó su oportunidad: cabezazo de Mac Allister alto (min. 89) y disparo de Messi al poste (min. 90+2). y el portero Grigor Kobel detuvo una chilena de Lisandro Martínez (min. 90+9), llevando el partido a la prórroga.

Álvarez y Martínez sentencian la clasificación

En la prórroga, Argentina presionó y Almada marcó en el 95’, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

Argentina mantuvo la presión y, en el 113’, Julián Álvarez lanzó un disparo con efecto desde la izquierda que se coló por la escuadra derecha, superando a Kobel y dando al campeón la ventaja (1-0).

Cuando Suiza buscaba el empate, Lautaro Martínez aprovechó un centro y marcó el tercero (120+1), eliminando a los helvéticos.

Con este triunfo, Argentina avanza a semifinales y el miércoles se medirá a Inglaterra, que busca su segundo título, mientras Francia y España disputan la otra llave.