Vídeo: El seleccionador de Noruega anima a sus jugadores en el vestuario: «Allá vamos, Ancelotti»

Por primera vez, Noruega se clasificó para los octavos de final del Mundial tras vencer 2-1 a Costa de Marfil, como celebró el seleccionador Ståle Solbakken.

El encuentro fue muy igualado. Noruega se adelantó con un gol de Antonio Nosa en el minuto 36, Amad Diallo igualó el marcador con un gol espectacular en el 74, pero Erling Haaland aprovechó un error defensivo y marcó el 2-1 definitivo en el 86.

Después, en el vestuario, Solbakken pronunció un emotivo discurso entre risas y celebración.

La cuenta oficial de la selección noruega compartió en X sus palabras: «No solo estáis cambiando la historia del fútbol noruego, sino la de todo el país. Es un logro grandioso, único».

Y añadió: «A partir de ahora nos clasificaremos una y otra vez; así terminan 28 años de sufrimiento en los que siempre volvíamos a casa».

Solbakken añadió: «Este sentimiento que ahora comparten todos los noruegos nunca desaparecerá. Habéis conseguido que toda Noruega pueda celebrar durante dos semanas sin que nadie los mire con extrañeza. Eso es exactamente lo que habéis logrado», lo que también provocó las risas de sus jugadores.

Al terminar, lanzó un aviso a Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, su rival en octavos: «Y otra cosa: ¡Eh, Carlo Ancelotti, allá vamos!», entre aplausos y risas, dejando claro que no le tienen miedo a nadie.

Lee también:

La sorpresa de Marruecos cambia el panorama... Koeman dimite

¿Neymar o un 4-2-4?... Ancelotti, indeciso ante el duelo contra los compañeros de Haaland

¿Explotación infantil?... Un gran escándalo amenaza el objetivo del Barcelona y el Real Madrid