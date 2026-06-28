El capitán de Jordania, Ihsan Haddad, mostró sentimientos encontrados tras la eliminación de los Nashama en el Mundial 2026. Esta mañana perdieron 3-1 ante Argentina en la última jornada del Grupo 10.

Tras el encuentro, afirmó que sus compañeros no habían defraudado, pero reconoció que «podríamos haber hecho más».

Añadió al diario deportivo saudí Al-Riyad: «Sinceramente, debemos replantearnos nuestra estrategia en las jugadas a balón parado, porque que se repitan goles de esta forma es vergonzoso».

En cuanto a lo positivo, Haddad afirmó que «esta experiencia servirá de base para el futuro y, si Dios quiere, aprenderemos de ella. La confianza y la personalidad adquiridas las transmitiremos a las generaciones venideras».

Sobre el beneficio de esta participación para Jordania, subcampeona de Asia y de la Copa de los Árabes, afirmó que «lo único que nos falta son los resultados», y señaló: «El rendimiento actual no nos ha dado resultados, pero nos servirá en el futuro gracias a la mayor confianza en los jugadores y a una generación emergente con potencial y talento; una vez que corrijamos detalles como las jugadas a balón parado, las cosas mejorarán, si Dios quiere».

Dirigió un mensaje a la afición jordana: «No hay palabras para agradecerles, ya que nos han apoyado en todas partes. Hoy, pese a la gran afluencia de público argentino, su voz se escuchó; estamos orgullosos de ellos y les pedimos disculpas por los resultados de este torneo, pero hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y lo hemos dado todo en el Mundial».

Destacó el respaldo anímico del rey, el príncipe heredero y la familia hachemita: «Su apoyo nos impulsa a dar lo mejor por Jordania y su escudo; el país y su gente se lo merecen».

La selección de Jordania quedó eliminada del Mundial tras perder sus tres partidos de la fase de grupos: contra Austria (1-3), Argelia (1-2) y Argentina (1-3).