Vídeo: el secreto del encuentro entre Riyad Mahrez y Lamine Yamal en Francia

El encuentro entre la estrella argelina Riyad Mahrez y el joven español Lamine Yamal acaparó la atención de los aficionados al fútbol, después de que ambos aparecieran juntos durante las vacaciones de verano en la ciudad francesa de Saint-Tropez, pocos días antes del inicio de la nueva temporada futbolística.

La aparición de Lamine Yamal llegó tras un verano excepcional, después de liderar a la selección de España hacia el título de la Copa del Mundo 2026, continuando así con la escritura de la historia pese a no haber cumplido los diecinueve años, y ello apenas dos años después de contribuir a la conquista de la Eurocopa 2024 por parte de "La Roja".

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En cuanto a Riyad Mahrez, disfruta de sus vacaciones de verano tras el final de su etapa con el Al-Ahli saudí, que estuvo marcada por destacados éxitos continentales, después de contribuir a liderar al equipo hacia el título de la Liga de Campeones de la AFC Élite en dos ediciones consecutivas, mientras todos aguardan su próximo destino antes del comienzo de la nueva temporada.

La ciudad de Saint-Tropez, situada en la Riviera francesa, fue escenario del encuentro entre las dos estrellas, ya que la ciudad es uno de los destinos veraniegos más destacados para celebridades y estrellas del deporte de todo el mundo, gracias al lujoso ambiente turístico que ofrece.

Los usuarios de las redes sociales difundieron un vídeo que documenta el momento del encuentro, en el que Mahrez aparecía sentado en una de las mesas del restaurante, antes de que Lamine Yamal se acercara a él y ambos se tomaran un rápido "selfie" en un ambiente cordial.

Tras hacerse la foto, Mahrez quiso abrazar a Yamal en una imagen que generó una amplia reacción entre los aficionados, antes de que la estrella española abandonara el lugar de inmediato, poniendo fin al breve encuentro que reunió a dos de las estrellas más destacadas del fútbol mundial en la actualidad.



