Un vídeo que circula por las redes ha generado una gran polémica en torno al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético, después de que apareciera entrando al terreno de juego en la fila de los jugadores del Barcelona, y no junto a sus compañeros del conjunto madrileño.

Esto ocurrió antes del partido entre ambos equipos, ayer domingo, en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", en la jornada 12 de LaLiga, que terminó con victoria del Barça por 2-1.

La cadena "ESPN" publicó el vídeo de la entrada de ambos equipos al terreno de juego en su cuenta de "Facebook", y lo acompañó del siguiente texto: "Julián Álvarez se encontró por error en el otro lado, y salió al terreno de juego junto a los jugadores del Barcelona".

A pesar de ello, en el vídeo también apareció Fermín López, estrella del Barcelona, entrando al terreno de juego junto a los jugadores del Atlético.

La cadena argentina "Deportes 24" reveló, a través de la plataforma "X", que la escena que circula tiene una explicación diferente, aclarando que el árbitro del partido pidió a los jugadores, mientras se encontraban en el túnel que conduce al campo, que se mezclaran entre ellos, en homenaje a la memoria del jugador Jesús de Miguel, fallecido hace unos días.

Cabe recordar que Julián Álvarez fue vinculado con un traspaso al Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero el Atlético se negó a abrir la puerta a las negociaciones con el Barça sobre la operación.