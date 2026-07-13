Vídeo: El responsable de anular la expulsión de Balougon se marcha en silencio en su primera aparición pública

Mohamed El Kamali, presidente de la Comisión de Disciplina de la FIFA, rechazó comentar sobre la anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogun, lo que le permitió jugar contra Bélgica en octavos.

Investigaciones periodísticas británicas revelaron que un solo responsable anuló la suspensión sin consultar al resto de la Comisión.

Según The Times, El Kamali actuó por cuenta propia y levantó la suspensión del jugador del Mónaco, pese a que la comisión de 18 miembros se había reunido para analizar su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

Al-Kamali apareció en un vídeo grabado por Dan Rowan, corresponsal de la BBC, frente al estadio Hard Rock de Miami, donde ignoró las preguntas y siguió su camino sin hacer ningún comentario.

Rowan le preguntó: «Señor Al-Kamali, ¿puede comentar la suspensión de Balogun? ¿El presidente de la FIFA le pidió que la anulara? ¿Alguna explicación sobre esta decisión o sobre la sanción de dos partidos a Jarell Kwansa? ¿Y sobre cómo se ha tratado el asunto en los medios?».

Al-Kamali permaneció en silencio. La anulación de la expulsión de Balogun sigue siendo el hecho más destacado de la fase eliminatoria, pues, tras la derrota de Estados Unidos por 4-1 ante Bélgica en Seattle, la decisión de la FIFA sorprendió a los seguidores de todo el mundo.

Informes posteriores indicaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a la FIFA para anular la sanción de un partido, lo que permitió a Balogun jugar contra Bélgica.

Mientras tanto, la Federación Inglesa baraja recurrir la suspensión de Jarell Quansah por dos partidos, aunque el reglamento del torneo lo impide, lo que contrasta con la anulación de la expulsión de Balogun.