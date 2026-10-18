El Real Madrid logró una amplia victoria sobre el Sevilla por 4-1, en el partido que los enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de las competiciones de LaLiga, con lo que el conjunto merengue consiguió un triunfo importante antes de su esperado duelo ante el Leipzig en la Liga de Campeones y, después, el Clásico frente al Barcelona.

El Real Madrid afrontó el encuentro bajo la presión de necesitar recortar la diferencia con el Barcelona, en un ambiente tenso por los desacuerdos entre el club y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

José Mourinho introdujo un cambio en su alineación al dar entrada a Endrick en la línea de ataque para suplir la ausencia de Vinicius Junior por sanción, con Diomande en la banda izquierda y Valverde en la posición de lateral derecho, mientras Jude Bellingham jugó junto a Güler y Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

A pesar del inicio ordenado del Sevilla, que intentó igualar a los locales con presión y movimientos rápidos, el Real Madrid fue imponiendo su dominio de forma gradual, y Arda Güler logró abrir el marcador en el minuto 29, después de aprovechar un pase de Diomande y lanzar un gran disparo que se alojó bajo el larguero, en una acción precedida por una polémica jugada arbitral, tras la petición de los jugadores del Sevilla de expulsar al futbolista turco por un codazo.

Y antes del final de la primera mitad, Kylian Mbappé amplió la ventaja del conjunto merengue con un segundo gol en el minuto 37, después de recibir un pase de tacón de Bellingham dentro del área y regatear al portero Vlachodimos antes de poner el balón en la red, con lo que el Real Madrid cerró la primera parte del partido con una ventaja de dos goles a cero.

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo su presión ofensiva y Mbappé logró marcar su segundo tanto personal y el tercero de su equipo de penalti en el minuto 63, que ejecutó a lo Panenka, después de haber sido derribado dentro del área tras un pase de Diomande.

Y pese a los intentos del Sevilla de volver al partido, Manu Bueno consiguió recortar la diferencia en el minuto 79, aprovechando una recuperación del balón de su equipo en zona adelantada, pero la respuesta del Real Madrid llegó rápido, después de que Diomande lanzara un potente disparo desde fuera del área en el minuto 82, con el que anotó el cuarto gol, confirmando la superioridad de los locales.

Con este triunfo, el Real Madrid se llevó una amplia victoria por 4-1, en un partido en el que Mbappé brilló con un doblete y Diomande llamó la atención con un gol y una asistencia, mientras la polémica arbitral siguió presente por la jugada de Güler.

El conjunto merengue centra ahora su atención en el duelo ante el Leipzig en la Liga de Campeones, antes del esperado examen del Clásico frente al Barcelona.