El presidente de la Federación Saudí de Fútbol, Bader Al-Rzaizaa, aseguró que la conquista de la Selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" no puede atribuirse a él ni a su junta directiva, debido al poco tiempo transcurrido desde su elección como sucesor de Yasser Al-Misehal.

La selección saudí venció a los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, la noche del martes, en el estadio Al-Inma en Yeda, en el partido final, para hacerse así con el cuarto título de su historia.

En respuesta a una pregunta del canal Alkass sobre ser uno de los presidentes más rápidos en conquistar títulos con Arabia Saudí, afirmó: "Los jugadores, el director técnico y Yasser Al-Misehal (expresidente de la federación de fútbol) son quienes conquistaron el título, y no Bader Al-Rzaizaa".

Y añadió: "Es un ignorante quien crea que yo y mi junta directiva podemos conquistar un título en solo 38 días (desde su elección). Eso es imposible y no es lógico".

Y prosiguió: "Es cierto que yo y mi junta directiva cosechamos el resultado, pero la realidad es que el trabajo viene de hace tiempo; hemos visto el desarrollo en las categorías inferiores, las academias y en todas las ligas".





Y continuó: "Las lesiones nos masacraron, para ser sinceros. Los jugadores disputaron 7 jornadas en la liga y luego 5 partidos en el torneo, y ofrecieron un buen rendimiento, pese a la terrible presión psicológica que soportaron. Les agradezco el espíritu que vi durante mi convivencia con ellos a lo largo de todo el torneo".

Y agregó: "Gracias a Dios, la selección saudí siempre está presente, siempre compite, y el deporte saudí siempre es fértil".

Y dijo: "Pero, por desgracia, en el deporte siempre la evaluación se basa en la pregunta de qué títulos has logrado y qué has conseguido, y eso es injusto".

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Y añadió: "Si hablamos del Mundial 2034, debemos preparar desde ahora a jugadores de 14 años. El proyecto es largo, necesita aliento a largo plazo, y, si Dios quiere, en 2034 vendrá (un responsable) distinto a mí para cosechar (el resultado de lo que vamos a hacer)".

En unas declaraciones al diario Al-Riyadiah, Al-Rzaizaa dirigió su agradecimiento al ministro de Deportes y a la dirigencia por el generoso apoyo y por el patrocinio del torneo, y añadió: "Gracias a Dios, una alegría que no ocurría desde hace 23 años".