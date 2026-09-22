El jeque Ahmed Al Yousef, presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, aseguró que "el Azul" llegó a Yeda para competir por el título de la Copa del Golfo, la "Copa del Golfo 27".

A través del canal Kuwait Sports, declaró: "Sin duda, preparamos a la selección para competir por cada torneo en el que participamos; en cuanto al resultado, es con la ayuda de Dios".

La selección kuwaití comenzará sus partidos en la "Copa del Golfo 27" enfrentándose a su hermana saudí en el estadio "Al Inma", en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, dentro del Grupo A, que incluye también a Irak y al Sultanato de Omán.

Esta edición del torneo de la Copa del Golfo se disputa entre el 23 de septiembre en curso y el 6 de octubre próximo.

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Y continuó: "El torneo de la Copa del Golfo ha superado ya los cincuenta años de historia, y todos aspiran a coronarse en él, y todos están con la mejor preparación. Ojalá sea una competición limpia, que es lo más importante, y que esta edición sea un éxito".

Reveló una sorpresa para la afición kuwaití, sedienta del undécimo título, al decir: "Hemos habilitado una asociación de aficionados que comenzará a operar desde mañana en Yeda, y hasta el momento hemos dispuesto también 3 aviones para trasladar a cerca de 650 aficionados a presenciar los partidos del Azul".

Al Yousef añadió: "Esperamos que haya otros vuelos, además de los hijos de Kuwait que se encuentran en el Reino en gran número. A todo aquel que desee asistir le facilitaremos el anuncio de la asociación de aficionados en Yeda para agilizar todos los trámites".









Y prosiguió respecto a la cooperación con los responsables saudíes en este aspecto: "El Reino de Arabia Saudita siempre abre sus puertas a la gente de Kuwait, desde los puestos fronterizos hasta los aeropuertos".