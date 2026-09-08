Federico Valverde marcó el segundo gol del Real Madrid ante el Inter de Milán, en el minuto 23 del partido que ambos disputaron este martes, en el estreno de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

Kylian Mbappé había adelantado con el primer gol en el minuto 14, totalmente en contra del desarrollo del juego, ya que el Inter era el que estaba más cerca de mover las redes de no ser por el brillo del portero Thibaut Courtois.

En el minuto 23, el portero del Inter de Milán, Josep Martínez, intentó regatear a Valverde, quien lo presionó con fuerza y le robó el balón para que este acabara en la red.









El error del portero del Inter de Milán trajo a la memoria fallos anteriores de porteros ante el Real Madrid también.

Uno de los más destacados de esos errores fue el que cometió Loris Karius, portero del Liverpool en la final de la Liga de Campeones de Europa de 2018.

Karius intentó pasar el balón con la mano rápidamente a su compañero, pero Benzema, que lo presionó, estiró la pierna y cortó el balón para que este se colara directamente en la red.

El error de hoy también recordó al que cometió el italiano Gianluigi Donnarumma, actual portero del Manchester City y exportero del Paris Saint-Germain, ante el Real Madrid también en 2022.

El Real Madrid se enfrentó al Paris en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y Donnarumma era el portero del equipo francés en aquel momento.

El Paris se adelantó con un gol, antes de que el Real Madrid empatara, con la obra del francés Karim Benzema.

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El gol del empate del Real Madrid llegó tras un error catastrófico de Donnarumma, después de que Benzema lo presionara con fuerza y el portero cayera durante el pase del balón, que fue a parar a Vinicius, quien se lo cedió a Karim, que lo mandó a la red.