Vídeo... El portero del Al-Taawoun pone a Yassine Bounou en una situación embarazosa

El marroquí Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, no se ha librado de las críticas de los medios tras el decepcionante empate de su equipo ante el Al-Taawoun (2-2), en la jornada 27 de la Liga Roshen.

Con este resultado, el Al-Hilal perdió dos puntos más en la lucha por el título, quedando con 65 puntos en segunda posición, empatado con el Al-Ahli de Yeda, tercero, y a cinco puntos del Al-Nassr.

El periodista saudí Khalid Al-Shneif mostró en su programa «Dorina Ghair» una jugada del segundo gol encajado por el Al-Hilal, en la que destacó el mal manejo de Yassine Bounou en el saque de banda desde el inicio del partido.

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Bono apareció mal posicionado, ya que no logró situarse en el lugar adecuado para atrapar el balón, lo que le dio al Al-Taawoun la oportunidad de recuperar la posesión y, a continuación, enviar un centro y marcar.

El periodista comparó la jugada de Bono con la actuación del portero brasileño Mailsón, que juega en el Al-Taawoun, quien se enfrentó a una situación similar, pero su buena posición dentro del área le permitió atrapar el balón.

Asimismo, Al-Shneif comparó las estadísticas de Bono con las del portero del Al-Taawoun en el partido, ya que este último detuvo seis disparos desde dentro del área, mientras que el guardameta marroquí no logró detener ninguno.

Al respecto, Al-Shaneef afirmó: «Bono estuvo magnífico en su primera temporada con el Al-Hilal, pero no ha logrado rendir al mismo nivel durante la temporada pasada y la actual».

Y concluyó: «Este bajón no le resta mérito a Bono, ya que sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los mejores porteros del mundo».







