Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: El portero de Holanda le niega dos goles a Marruecos en un minuto

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
B. Verbruggen
A. Hakimi
N. El Aynaoui
Países Bajos
Marruecos
México

La brillante actuación del portero holandés impide que los Leones del Atlas sigan avanzando

Bart Verbruggen, portero de Holanda, evitó dos goles de Marruecos en un minuto con dos grandes paradas en el estadio de Monterrey, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

En el 18, Achraf Hakimi centró desde la derecha y Nael Al-Ainari remató de cabeza, pero el portero del Brighton lo detuvo con maestría.

Instantes después, el balón llegó a Hakimi en la frontal del área y su potente disparo lo repelió con dificultades el guardameta.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.




Anuncios