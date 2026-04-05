Vídeo: El motivo de la ira de Yamal y el desaire a Flick tras el partido contra el Atlético de Madrid

Un reportaje periodístico español reveló este domingo el motivo del enfado de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, tras el partido de ayer contra el Atlético de Madrid en La Liga.

En los últimos minutos del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, un gol decisivo de Lewandowski dio la victoria a los blaugranas. Con este gol, el delantero polaco amplió a siete puntos la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid, tras la derrota del equipo blanco en Mallorca (2-1), y la afición del Barcelona estalló de alegría.

A pesar de que Lamine Yamal no mostró su alegría en el momento en que su compañero marcó el gol, sino que abandonó el campo enfadado, tal y como se ve en un vídeo publicado por la cadena «DAZN», quejándose de algo desconocido, ni siquiera cambió de actitud cuando se encontró con Hans Flick, el entrenador del Barça, de camino al vestuario.

Fue José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros, quien lo acompañó hasta el túnel.

Tras el partido, se le preguntó a Hans Flick por el incidente, y el entrenador restó importancia al asunto, explicando que «Lamine Yamal lo intentó todo: regateó, atacó, pero no marcó. Estaba un poco enfadado porque fue un partido muy emocionante, pero eso es normal. Ya ha vuelto al vestuario y está bien».

Sin embargo, según fuentes del vestuario consultadas por el diario «Mundo Deportivo», el motivo podría ser que Lamine Yamal terminó el partido agotado por la gran cantidad de información e instrucciones que recibía de José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros que también se encarga de las jugadas a balón parado y la estrategia.

El astro del Barcelona abandonó el campo acompañado precisamente por De la Fuente, mostrando un claro descontento.

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