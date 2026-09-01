El Al-Hilal mantuvo su poderío ofensivo durante el partido que le enfrenta esta noche a su invitado, el Al-Ahli, en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League profesional.

Después de que el conjunto azul tradujera su presión temprana en un gol marcado por Sergej Milinković-Savić tras el paso de nueve minutos del inicio del partido en el estadio Kingdom Arena de Riad, volvió a reforzar su superioridad con un tanto obra del recién llegado Crysencio Summerville.

En el minuto 23, el Al-Hilal se adelantó hacia la portería del Al-Ahli, y el balón llegó con facilidad a Summerville sin marca, dentro del área, donde el neerlandés recibió la pelota en el costado izquierdo y disparó de forma sorpresiva al ángulo cerrado, para que el balón pasara junto a los pies del guardameta Édouard Mendy y se alojara en la red.

Este es el quinto partido en el que Summerville participa con el Al-Hilal desde que se incorporó este verano procedente del West Ham United. El jugador neerlandés logró firmar esta noche su segundo gol con el equipo azul en la liga.

Summerville había estrenado su cuenta goleadora con la camiseta del Al-Hilal en el partido ante el Al-Khaleej, donde marcó el cuarto gol en la victoria por cinco goles a uno, en la cuarta jornada de la liga.

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