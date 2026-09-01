El Al-Hilal mantuvo su dominio ofensivo durante el partido que le enfrenta esta noche a su invitado, el Al-Ahli, en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Después de que el conjunto azul tradujera su presión temprana en un gol anotado por Sergej Milinković-Savić transcurridos nueve minutos del inicio del partido en el estadio Kingdom Arena de Riad, volvió a ampliar su ventaja con un tanto obra del recién llegado Crysencio Summerville.

En el minuto 23, el Al-Hilal avanzó hacia la portería del Al-Ahli, y el balón llegó con facilidad a Summerville sin marca, dentro del área, por lo que el neerlandés recibió el balón por la banda izquierda y lanzó un disparo por sorpresa al ángulo cerrado, para que la pelota pasara junto a los pies del guardameta Édouard Mendy y se colara en la red.

Este es el quinto partido en el que participa Summerville con el Al-Hilal desde que se incorporó este verano procedente del Aston Villa. El jugador neerlandés logró firmar esta noche su segundo gol con el conjunto azul en la Liga.

Summerville había inaugurado su cuenta goleadora con la camiseta del Al-Hilal en el partido ante el Al-Khaleej, donde marcó el cuarto gol en la victoria por cinco goles a uno, en la cuarta jornada de la Liga.

Lee también: 840 millones de riales: el gran fichaje del Al-Hilal se completa oficialmente

Lee también: El más alto del equipo: un salario récord acerca a Ounahi a su nuevo club