El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, acaparó todas las miradas durante el clásico entre el Al-Hilal y el Al-Ittihad, en la noche de este sábado, en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, después de lanzar un disparo de misil que sacudió la red de su compatriota Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, en una jugada que combinó la emoción del gol y el espíritu deportivo.

El gol llegó en el minuto 22 de la primera parte, después de que En-Nesyri recibiera un magnífico pase de su compañero Marwan Al-Sahafi, para lanzar un disparo potente e inesperado que acabó dentro de la portería, ante la incapacidad de Bounou para despejarlo, pese a su intento de controlar el balón que llegó a gran velocidad.

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A pesar de la importancia del gol en el ambiente candente del clásico, En-Nesyri se negó a celebrar frente a la afición del Al-Hilal y se dirigió directamente hacia Bounou para abrazarlo, en una escena que reflejó la relación amistosa que une a la dupla marroquí lejos de la competición dentro del rectángulo verde.

La jugada se convirtió en una de las escenas más destacadas del partido, después de que el gol combinara la potencia del disparo que sorprendió al portero del Al-Hilal y el espíritu deportivo que mostró el delantero del Al-Ittihad hacia su amigo y compañero en la selección de Marruecos.

La actitud de En-Nesyri refleja la naturaleza de la relación que une a las estrellas de la selección de Marruecos, incluso cuando se encuentran en un enfrentamiento directo con camisetas diferentes, pues mientras cada jugador busca ayudar a su equipo a decidir el clásico, los lazos personales y el espíritu deportivo siguen presentes, algo que plasmó el abrazo entre En-Nesyri y Bounou tras el gol.



