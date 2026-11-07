La afición del Sporting de Lisboa rindió homenaje a su manera a la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, durante el partido del equipo ante el Moreirense, la noche de este sábado, en el estadio José Alvalade, tras anunciar su retirada del fútbol internacional con la selección de Portugal.

El gesto de lealtad por parte de la afición del Sporting llegó en el minuto siete (en alusión a la camiseta de Ronaldo) del partido, cuando los aficionados se pusieron en pie y los aplausos resonaron con fervor desde las gradas en medio de un ambiente emotivo, en un mensaje de fidelidad de la afición del club en el que Ronaldo comenzó su carrera profesional antes de fichar por el Manchester United en 2003.

El Sporting ya había dedicado un mensaje de agradecimiento al jugador tras el anuncio de su retirada, en el que señaló: "Gracias por todo lo que has hecho por nuestra patria, quedarás para siempre en la historia de Portugal".

Ronaldo, de 41 años, anunció el jueves su retirada de la selección de Portugal después de 23 años, para despedirse del combinado nacional ostentando los dos récords del fútbol internacional masculino con 234 partidos y 146 goles internacionales.

Ronaldo, que continúa su trayectoria con el Al-Nassr saudí, disputó su último partido con la selección de su país el 24 de septiembre de 2026, en un encuentro en el que la selección portuguesa venció a Gales por 1-0 dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA en Lisboa.

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