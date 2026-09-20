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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: el Manchester United sigue sin ganar y rescata un empate agónico en el feudo del Fulham

Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
Inglaterra

Malos resultados para el Manchester United

El Manchester United se salvó de una derrota que tuvo cerca, después de arrancar un empate agónico en el campo de su anfitrión, el Fulham, en el encuentro que los enfrentó este domingo, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

El Fulham se adelantó a través de Lisandro Martínez, jugador del United, con un gol en propia puerta en el minuto 63.



Los minutos transcurrieron sin ningún cambio en el marcador y, mientras el partido se encaminaba hacia una victoria del Fulham, el Manchester United empató a través de Matheus Cunha, en el minuto 89.



De este modo, el Manchester United sigue sin conocer la victoria por tercera jornada consecutiva, tras perder ante el Manchester City por un gol a cero y ante el Brighton por 3-2 en las dos jornadas anteriores.

Así, el Manchester United acumula 5 puntos en el duodécimo puesto de la clasificación, mientras que el Fulham llegó a los 2 puntos en la penúltima posición.

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