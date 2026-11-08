Vídeo: el Liverpool cura sus heridas con una valiosa victoria en el feudo del Crystal Palace

Liverpool logró una valiosa victoria a domicilio ante el Crystal Palace por 3-1, en el partido que disputaron hoy correspondiente a la décima jornada de la Premier League.

Los tres goles del Liverpool los anotaron Alexis Mac Allister (min. 40), Florian Wirtz (min. 54) y Alexander Isak (min. 89), mientras que el único gol del Crystal Palace lo marcó Eddie Nketiah (90+5, de penalti).

Liverpool elevó su casillero a 18 puntos y se sitúa en la cuarta posición, mientras que el Crystal Palace se quedó con solo 7 puntos en el último lugar de la clasificación.

Liverpool no había ganado en sus dos últimos partidos antes del encuentro de hoy, ya que perdió en casa ante el Arsenal por un gol a cero, y luego ante el Fenerbahçe turco a domicilio en la Champions League por 3-2.