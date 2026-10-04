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Vídeo: el liderato en manos de Xavi; los Países Bajos vuelven a la senda del triunfo con una emocionante victoria ante Serbia

Holanda vs Serbia
Holanda
Serbia
UEFA Nations League A
Xavi Hernández
Países Bajos
Serbia
España

Gran emoción

La selección de los Países Bajos recuperó la senda de la victoria tras lograr un emocionante triunfo sobre Serbia por dos goles a uno, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los dos goles de los Países Bajos los marcaron Teun Koopmeiners (min. 31) y Joshua Zirkzee (min. 72), mientras que el único tanto de Serbia lo anotó Mihajlo Cvetković (min. 35).

La selección de los Países Bajos, dirigida por su entrenador español Xavi Hernández, elevó su cuenta a 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, para colocarse en lo más alto del grupo, mientras que Serbia se mantuvo en el último puesto sin puntos y con 4 derrotas.

El español Xavi Hernández asumió oficialmente la dirección de la selección de los Países Bajos el pasado mes de agosto, y debutó con ella en su primer compromiso oficial en el presente parón internacional.

Los Países Bajos iniciaron su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con un empate ante Alemania (1-1), seguido de una victoria sobre Serbia en su propia casa (2-1), antes de empatar en la tercera jornada frente a Grecia por 2-2.


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