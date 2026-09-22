Yan Diomandé, jugador del Real Madrid, respondió de forma indirecta al comentario que la cantante Loredana dedicó a su fichaje, apoyándose en un vídeo que publicó a través de "TikTok" en lugar de entrar en una confrontación directa.

El jugador de 19 años apareció dentro del autobús del Real Madrid moviendo los labios al ritmo de la canción "Migbo" del cantante Cetlho, cuya letra habla sobre la resistencia y librarse de los envidiosos, en un mensaje que parecía dirigido a sus críticos, especialmente a Loredana, esposa de la estrella del Barcelona Karim Adeyemi, según publicó la web del diario alemán Bild.

La letra de la canción que eligió Diomandé incluía: "140 millones... eso es lo que pidieron. Seguirán criticándonos siempre, pero nosotros seguiremos subiendo".









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La respuesta de Diomandé llegó después del comentario de Loredana, esposa de Karim Adeyemi, jugador del Barcelona, en una de sus publicaciones anteriores a través de "Instagram", donde se limitó a escribir "140 millones", en una clara alusión que pareció burlarse del valor del fichaje del jugador por el Real Madrid.

Bild afirmó: "Loredana borró su comentario más tarde, pero su mensaje generó una amplia reacción, sobre todo porque Adeyemi fichó ese mismo verano por el Barcelona por unos 22 millones de euros solamente. Diomandé se incorporó al Real Madrid tras unas negociaciones durante las cuales su nombre se vinculó con un traspaso al Liverpool, por 120 millones de euros como cifra base, con la posibilidad de que la operación ascendiera a 140 millones con los incentivos, convirtiéndose en el segundo jugador más caro en la historia del club después de Jude Bellingham".

Sin embargo, el arranque del jugador con el Real Madrid no estuvo a la altura del valor del fichaje, ya que disputó 8 partidos sin marcar ningún gol, y se limitó a dar una asistencia.

En cambio, Adeyemi comenzó su etapa con el Barcelona de forma más influyente, tras marcar 3 goles y dar 3 asistencias en 8 partidos, lo que aumentó la comparación entre los jugadores, especialmente con la gran diferencia en el valor de los dos fichajes.

El propio vídeo había provocado el malestar de un sector de la afición del Real Madrid, sobre todo porque se publicó pocas horas después de la derrota ante el Atlético en el derbi de Madrid por 2-1.

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