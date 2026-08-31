La leyenda argentina Lionel Messi bajó el telón sobre una de las trayectorias internacionales más grandes en la historia del fútbol, tras anunciar su retirada de la selección de Argentina, dejando atrás un legado excepcional de cifras, títulos y momentos inmortales.

Entre su primer y su último gol internacional se extendió un viaje que duró más de 20 años, que comenzó con un gol ante Croacia y terminó con un tanto que llevó el número 125 en la portería de la selección de Egipto, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026.

El primer gol de Messi con la camiseta de la Albiceleste llegó el 1 de marzo de 2006 en un partido amistoso ante Croacia, después de entrar como suplente y dejar su huella con su primer gol internacional, anunciando así el nacimiento de una trayectoria goleadora excepcional con la selección de su país.



Durante los años siguientes, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina y en el líder de la generación dorada que devolvió a la selección a los podios, tras conducirla al triunfo en la Copa América 2021, luego en el Mundial 2022, antes de añadir el título de la Copa América 2024 y alcanzar la final del Mundial 2026.

En cuanto al último capítulo en la historia de sus goles internacionales, llegó ante la selección de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, cuando marcó su último gol con la camiseta de Argentina, para llegar a 125 goles internacionales, antes de anunciar hoy su retirada del fútbol internacional de forma oficial.



Messi puso fin a su trayectoria con la camiseta de Argentina tras disputar 207 partidos internacionales, en los que marcó 125 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección de su país y en uno de los jugadores más influyentes en la historia del deporte.

Y a pesar de que Messi ya había anunciado su retirada internacional tras la derrota en la final de la Copa América 2016, después regresó para escribir los capítulos más grandes de su trayectoria, antes de decidir esta vez bajar el telón definitivamente sobre su viaje con la Albiceleste, dejando un legado que permanecerá presente en la memoria del fútbol durante muchos años.

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