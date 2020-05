VIDEO: El inédito cruce Bianchi vs. Astrada en el Superclásico de la Copa Libertadores 2004

😎 ¿Qué se dijeron? ⠀ 🤔 Un diálogo imperdible entre Carlos Bianchi, Leonardo Astrada y el árbitro Héctor Baldassi en la semifinal entre @riverplate y @bocajrsoficial de la #Libertadores 2004. ⠀ 📱💻📺 Este jueves, el partido completo por Facebook Watch.

