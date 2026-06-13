Vídeo: El histórico gol de Boualam evidencia las dificultades de Europa ante Asia

Boualem Khoukhi evitó la derrota de Catar ante Suiza al marcar el 1-1 en el 90+5, otorgando a «Los Al-Anabi» su primer punto en un Mundial.

Qatar había perdido sus tres partidos anteriores en su debut mundialista: ante Ecuador (2-0), Senegal (3-1) y Países Bajos (2-0).

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El empate confirma la tendencia de las dos últimas Copas: las selecciones asiáticas ya no son inferiores a las europeas.

Las selecciones europeas suman solo cuatro triunfos, En los últimos 12 partidos contra selecciones asiáticas, desde 2022, suman solo 4 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. En las dos ediciones anteriores habían conseguido 10 victorias, 4 empates y solo 1 derrota.

Suiza y Catar comparten el Grupo B con Bosnia y Herzegovina y Canadá, anfitrión conjunto.

Canadá igualó 1-1 ante Bosnia en el debut del grupo, tras adelantarse la selección europea y responder los anfitriones.



