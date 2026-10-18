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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: el gol de Mbappé enciende la polémica: ¿por qué fue diferente la decisión entre Real Madrid y Betis?

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

La polémica está encendida

El partido entre Real Madrid y Sevilla vivió una nueva polémica arbitral, después de que los jugadores del conjunto andaluz reclamaran una falta al inicio de la jugada que terminó con el segundo gol de Kylian Mbappé para el equipo blanco, entre protestas por una acción no sancionada por el árbitro entre Jude Bellingham y Fofana.

La secuencia se produjo después de que el balón se desplazara desde la banda izquierda hacia el centro del campo, ya que los jugadores del Sevilla consideraron que Bellingham cometió falta en un choque con Fofana, antes de que el Real Madrid continuara su ataque y lo culminara con un gran gol de Mbappé, que elevó el marcador a 2-0.

El incidente abrió interrogantes sobre la validez del gol, ante la convicción de los jugadores del Sevilla de que la falta previa debía haber detenido el juego y anulado la jugada, mientras el árbitro siguió dirigiendo el partido sin señalar infracción.

La acción de Mbappé no fue la primera que generó polémica en el encuentro, pues la precedió la jugada de Arda Güler, que se salvó de la expulsión tras un codazo a Peque Fernández, antes de marcar el primer gol del Real Madrid, lo que reavivó las críticas sobre las decisiones arbitrales que, según las protestas del Sevilla, favorecieron al equipo blanco.

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