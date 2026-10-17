Facundo Bernal, jugador del Real Betis, recibió una tarjeta roja en el minuto 54 del partido contra el Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada de LaLiga.

La expulsión llegó inmediatamente después de que el astro marroquí Abde Ezzalzouli marcara el segundo gol del Real Betis, momento en el que el jugador del Barcelona se encaró con algunos futbolistas del Betis, reclamando al parecer una falta a favor de su compañero Fermín López antes del gol de Ezzalzouli.

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Bernal respondió a la reacción de Yamal y a su empuje físico con un golpe en el rostro del jugador español, por lo que el árbitro le mostró la tarjeta roja entre las protestas de los locales, mientras que Yamal se llevó una amarilla.

Yamal había adelantado a los visitantes en el minuto 10, antes de que Diego Gómez empatara en el 27, y después el Barcelona anotó el segundo y el tercer gol por medio de Rodri (41) y Gabriel Jesus (51).

En el minuto 62, Eric García añadió el cuarto gol para el conjunto catalán, y luego Dani Olmo marcó el quinto en el minuto 81.



