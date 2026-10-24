El Espérance de Túnez selló su billete para la fase de grupos de la Liga de Campeones de África de la temporada 2026-2027, por undécima vez consecutiva, tras imponerse a su invitado, el Al-Swehly libio, en la tanda de penaltis por 3-1, después de que el tiempo reglamentario terminara con su victoria por 1-0 en el estadio Olímpico de Radés.

Ambos equipos empataron 1-1 en el global de los dos partidos, después de que el Al-Swehly ganara con el mismo resultado en la ida en Misrata, antes de que el Espérance se llevara el billete de clasificación gracias a la brillante actuación de su portero, Bechir Ben Said.

Imed Faraj marcó el único gol del Espérance en el minuto siete, aprovechando un error defensivo, para dar a su equipo la ventaja de forma temprana.

Y pese a la presión de los locales y a las numerosas ocasiones que desperdiciaron, la defensa del Al-Swehly resistió hasta el final del partido.

En la tanda de penaltis, los jugadores del Al-Swehly fallaron 3 intentos, mientras que por el Espérance marcaron Lucas Ribeiro, Moez Haj Ali y Adam Alilat, de modo que el conjunto tunecino prolongó su presencia consecutiva en la fase de grupos desde la temporada 2016-2017, después de haberse coronado campeón en los años 2018 y 2019.