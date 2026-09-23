Vídeo: el empate decide el duelo entre Irak y Omán en la Copa del Golfo 27

El empate con marcador de 1-1 se impuso en el partido entre las selecciones de Irak y Omán, este miércoles, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Apenas 6 minutos después del inicio del encuentro, Mohammed Qasim anotó el primer gol de la selección de Irak, tras recibir un balón dentro del área y colocarlo con su pie izquierdo en el fondo de la red con un potente disparo.









Sin embargo, Nasser Al-Rawahi anotó el gol del empate para la selección de Omán en el minuto 67, tras una arrancada por el costado izquierdo y un disparo colocado con maestría en la red.













Con este resultado, cada selección cosecha su primer punto en la fase de grupos, a la espera del enfrentamiento entre Arabia Saudí y Kuwait en el mismo grupo, que se jugará más tarde esta noche.

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