Un vídeo publicado hoy ha revelado el mensaje de Lionel Messi, estrella del Inter Miami, en sus últimos momentos con la camiseta de Argentina, tras su retirada internacional.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, por el momento, el capítulo de Messi con la selección argentina de fútbol ha terminado: el pasado martes disputó su último partido con la "Albiceleste" en el estadio "El Monumental" contra Benín, en una noche que quedará grabada en la memoria de todos.

Y hoy Adidas publicó un vídeo inédito de los últimos momentos que Leo vivió vestido con su camiseta favorita.

Messi reconoce que a su versión más joven le diría: "Disfrutá. Disfrutá más de las cosas. La verdad, no sé si era del todo consciente de todo lo que conseguí en el mundo del fútbol". Leo explica lo que significaba para él cada convocatoria para representar a su país.

Y añadió en el vídeo publicado hoy: "Disfruté venir hasta acá. Pasé más de veinte años acá, y no es fácil irse. Gracias, Argentina, por compartir conmigo todos estos años".

El jugador del Inter Miami concluyó: "Ha sido un gran honor para mí vestir esta camiseta y defenderla con todo mi ser. Perdí y gané, pero vestir esta camiseta sigue siendo lo más importante, y así siempre intenté defenderla".







