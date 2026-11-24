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El Borussia Dortmund arrancó un empate 1-1 en su visita al Arsenal en el partido disputado el martes por la noche en el Emirates Stadium, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El conjunto alemán logró reaccionar en la segunda parte, después del tempranero gol de Viktor Gyökeres que había adelantado a los locales.

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Tras este empate, el Arsenal se sitúa provisionalmente en la quinta posición con 11 puntos, y el Borussia Dortmund, también de forma provisional, en la séptima con 10 puntos.

El Arsenal arrancó el partido con una clara presión ofensiva, y Noni Madueke estuvo a punto de fabricar el primer gol a los dos minutos, cuando se lanzó por la banda derecha y puso un centro para Christos Tzolis, pero este mandó el balón por encima del larguero. Gyökeres respondió con un intento desde fuera del área en el minuto 4 que no inquietó a Gregor Kobel.

El Arsenal siguió atacando hasta que abrió el marcador en el minuto 10: Madueke recibió en la banda derecha y se la cedió a Gyökeres, que soltó un potente disparo con la derecha desde fuera del área. El balón superó por alto a Kobel, portero del Dortmund, y acabó en la red para dar a su equipo la ventaja por 1-0.

El conjunto londinense estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 15, cuando Tzolis se internó por la izquierda y lanzó un disparo con rosca que detuvo Kobel. El rechace le llegó a Madueke, que no supo resolver la acción como requería. El Dortmund fue mejorando poco a poco, y Felix Nmecha mandó por encima del larguero, en el minuto 24, un balón que le había llegado en la frontal del área.

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Fábio Silva desperdició la ocasión del empate en el minuto 20, cuando le llegó el balón tras un duelo aéreo entre Myles Lewis-Skelly y Jobe Bellingham, pero mandó su segundo intento por encima de la portería de Kepa Arrizabalaga. En el minuto 28, Yan Couto trató de aprovechar una pérdida del Arsenal en zona peligrosa, pero su disparo golpeó en un defensor y se fue a córner.

Antes del descanso, el Arsenal rozó el segundo gol, pero Declan Rice disparó por encima del larguero en el minuto 33, y en el 35 Nico Schlotterbeck intervino para impedir que se quedara solo ante la portería. En el 43, Gyökeres desperdició una ocasión desde muy cerca al mandar el balón por encima del larguero, antes de que Kepa salvara su portería ante un intento de João Gado en el 44. El primer tiempo terminó con 1-0 para el Arsenal.

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La reacción del Dortmund: otra cara

El Dortmund salió mejor en la segunda parte, y Maximilian Beier desperdició una ocasión clarísima en el minuto 48 al no llegar a tocar un centro de Daniel Svensson ante la portería. Madueke respondió con un disparo desde fuera del área en el 49 que se marchó junto al poste, y después Kepa detuvo un intento de Jobe Bellingham en el 52. El empate llegó en el minuto 55, cuando João Gado protagonizó una potente arrancada desde su propio campo, superó la presión de Tzolis y cedió el balón a Beier, que se lo acomodó a la zurda y colocó un disparo raso y preciso en el rincón derecho.

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El Arsenal intentó recuperar la ventaja, y Kobel conjuró el peligro en el minuto 58 al detener un cabezazo de Piero Hincapié tras una acción de Gyökeres. El conjunto londinense siguió apretando y Ben White disparó por encima del larguero en el 62, antes de que ambos equipos realizaran varios cambios en el 64: Serhou Guirassy y Konstantinos Karetsas entraron en el Dortmund en lugar de Fábio Silva y Beier, mientras que Mikel Arteta dio entrada a Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bruno Guimarães en los minutos siguientes.

Los últimos minutos depararon ocasiones en ambas áreas. El Arsenal estuvo cerca de adelantarse en el 75, pero el cabezazo de Gyökeres se marchó junto a la portería. Después, en el minuto 79, el balón se estrelló dos veces en el poste tras una falta lanzada en corto por Martin Ødegaard que llegó a Hincapié, quien la devolvió al área pequeña, donde el balón golpeó en Guirassy y regresó hacia él antes de chocar de nuevo con el poste. En el minuto 84, el poste privó a Rice del gol de la victoria tras un disparo desde dentro del área a pase de Eze. Después se sucedieron los saques de esquina y los peligrosos ataques del Arsenal, sin fruto, y el encuentro terminó con empate 1-1 pese a los intentos de ambos equipos en los minutos restantes.

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