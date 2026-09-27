¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: el deseo del hijo de Rice reúne a Gordon y Yamal en una "imagen excepcional"

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
D. Rice
L. Yamal
A. Gordon
Inglaterra
España

¿Qué ocurrió?

En una imagen llamativa tras el enfrentamiento entre España e Inglaterra en la Liga de las Naciones de la UEFA, Anthony Gordon quiso cumplir el deseo del hijo de su compañero Declan Rice, por lo que pidió a Lamine Yamal hacerse una foto de recuerdo con él, en una escena que reunió a los jugadores de ambas selecciones lejos del ambiente de la competición.

Gordon se acercó a Yamal tras el partido y le comentó que el hijo de Rice quería hacerse una foto con él, algo que la estrella del Barcelona aceptó de buen grado. El jugador se dirigió al niño y se hizo la foto con él, mientras que Rice, que se ausentó del partido, se encargó de hacer la fotografía, antes de estrechar la mano de Yamal y marcharse.

Yamal había desempeñado un papel destacado en la victoria de España sobre Inglaterra por 3-2 en el partido que enfrentó a ambas selecciones ayer en la Liga de las Naciones de la UEFA, después de marcar un gol para la selección española, mientras que Gordon anotó un gol para Inglaterra.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google