Las lesiones han derribado todas las defensas del Al-Ahli de Yeda, después de que el equipo sufriera un cuarto revés en su enfrentamiento contra el Damac en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli recibió al Damac este sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Saudí Roshen.

En el minuto 53 del partido, el defensa brasileño del Al-Ahli, Roger Ibáñez, se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión, y fue sustituido por Mohamed Suleiman Bakr.

Ibáñez, que acababa de regresar de jugar con la selección brasileña durante el último parón internacional el pasado mes de marzo, intentó continuar el partido, pero no lo consiguió y tuvo que ser sustituido.

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De este modo, el Al-Ahli ha perdido a todos sus titulares en la defensa por lesión, justo antes de una fase crucial de la temporada, en la que el equipo disputará las eliminatorias de la Liga de Campeones de Asia.

Los laterales Ali Majrashi y Zakaria Hawsawi se lesionaron con la selección saudí durante el último parón internacional, mientras que el defensa turco Merih Demiral ya estaba de baja por lesión antes de ese periodo.

El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, confía en cuatro jugadores que no son titulares en la zaga para suplir las bajas por lesión: Mohammed Abdulrahman y Mateo Dams en los laterales, y entre ellos Rayan Hamed y Mohammed Suleiman Bakr.

Cabe recordar que el Al-Ahli visitará al Al-Fayha el próximo miércoles, en la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen, antes de comenzar la fase eliminatoria de la Elite de Asia, donde se enfrentará al Al-Duhail de Catar el 13 de abril en los octavos de final.