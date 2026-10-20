El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol reveló su opinión sobre la decisión de anular un gol al Real Betis en el último partido del Barcelona en LaLiga.

En el programa "Tiempo de Revisión", entre las jugadas seleccionadas estuvo la más polémica del pasado sábado en el estadio de La Cartuja: el gol de Lo Celso, jugador del Real Betis, en la portería del Barcelona, pese a un previo toque de mano de Cucho Hernández.

El árbitro Ricardo de Burgos no percibió el toque de mano sobre el terreno de juego, y Del Cerro Grande le avisó para que revisara la jugada en la pantalla.



Tras la revisión, el árbitro decidió que Hernández utilizó el brazo y que la infracción era clara en la repetición, y el Comité Técnico de Árbitros respaldó la anulación del gol.

El vídeo emitido por el comité comenzó con una pregunta: "¿Se anuló correctamente el gol del Real Betis por un toque de mano de Cucho Hernández?".

El vídeo muestra primero la secuencia completa de la jugada, y luego la analiza en detalle, concluyendo que hubo un movimiento intencionado del brazo hacia el balón por parte del jugador del Betis; la jugada continúa y Lo Celso marca el gol.







