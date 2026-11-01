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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: El colmo. ¿Se cortó el pelo el famoso aficionado del United tras la derrota ante el Chelsea?

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Inglaterra

Decepción continua: 757 días

Tradición deportiva
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Frank Illett, aficionado del Manchester United conocido con el apodo de "The United Strand", sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que apareció completamente rapado, después de que su famoso desafío alcanzara los 103 partidos sin cortarse el pelo.

Illett, famoso por negarse a cortarse el pelo hasta que el Manchester United consiguiera 5 victorias consecutivas, comenzó el vídeo en su cuenta de Instagram con la frase: "Basta, se acabó", para luego aparecer con la cabeza rapada y empezar a mostrar sus opciones para el corte de pelo que encajaría con la próxima etapa.

Sin embargo, resultó que la escena formaba parte de una campaña promocional de una plataforma de inteligencia artificial, antes de que Illett terminara el vídeo confirmando que el desafío no había terminado, diciendo: "El desafío sigue en pie, y estoy comprometido con él, y no me cortaré el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos consecutivos".

Illett también publicó otro vídeo en Facebook en el que confirmó la continuidad del desafío, tras la derrota ante el Chelsea, donde dijo: "Una nueva derrota, sin sorpresas".

Próximos partidos
MUN

MUN

Liga de Campeones

03 nov 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 nov 2026

CHE

CHE

Illett comenzó su desafío el 5 de octubre de 2024, cuando se comprometió a no visitar al peluquero hasta que el Manchester United lograra 5 victorias consecutivas en partidos oficiales, creyendo que el asunto no tardaría más que unos pocos meses.

Durante este periodo, cinco entrenadores se sucedieron al frente del equipo —entre interinos y permanentes— sin lograr el objetivo: Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher y Michael Carrick, hasta que su desafío alcanzó los 103 partidos y 757 días, hasta el encuentro ante el Chelsea ayer sábado 31 de octubre de 2026.

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