Vídeo: el Chelsea sigue sangrando puntos con una derrota impactante ante el Hull City

Chelsea continuó con su racha de pérdida de puntos en la Premier League, después de conformarse con un emocionante empate ante el Hull City por 2-2, en el partido que reunió a ambos equipos la tarde de este sábado, en el marco de las competiciones de la cuarta jornada de la temporada del torneo.

El Chelsea comenzó el partido de la manera que deseaba, después de que Morgan Rogers lograra poner por delante al conjunto londinense de forma temprana, aunque la ventaja no duró mucho, y el partido se convirtió rápidamente en una difícil prueba para el equipo local.

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El Hull City no necesitó mucho tiempo para volver al encuentro, cuando el argelino Mohamed Belloumi aprovechó los errores de la defensa del Chelsea de forma perfecta, y dio la vuelta al marcador anotando dos goles consecutivos en pocos minutos, para poner a su equipo por delante en medio de una gran conmoción para los locales.

Los dos goles de Belloumi llegaron en los minutos 28 y 34, después de que el desconcierto se hiciera evidente en la línea defensiva del Chelsea, para que el jugador argelino ofreciera uno de sus momentos más destacados en el partido y le diera al Hull City una oportunidad histórica de salir con un resultado positivo ante un rival del tamaño del conjunto londinense.

En la segunda parte, el Chelsea intentó volver con toda su fuerza, y aumentó su presión ofensiva en busca de rescatar los tres puntos, algo que se logró parcialmente en el minuto 66, cuando João Pedro consiguió anotar el gol del empate tras un magnífico pase de Cole Palmer desde la banda izquierda.

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Y a pesar de los intentos del Chelsea durante los minutos restantes, el equipo no pudo anotar un tercer gol que le diera la victoria, y se conformó con un nuevo punto en la carrera de la liga, en un resultado que refleja la continuidad de su sufrimiento para cosechar victorias.

Este empate es el segundo tropiezo consecutivo del Chelsea en la Premier League, después de haber sufrido la derrota en la jornada pasada ante el Arsenal por 2-1, con lo que el equipo perdió cuatro puntos en sus últimos dos partidos tras un comienzo que albergaba mayores aspiraciones.

El Chelsea elevó su cuenta a 7 puntos para ocupar provisionalmente el cuarto puesto, mientras que el Hull City llegó a 8 puntos en el tercer puesto, continuando con su llamativo comienzo y saliendo del estadio del Chelsea con un resultado que confirma su capacidad para plantar cara a los grandes.

Las sorpresas del partido no se detuvieron en el resultado, ya que el encuentro presenció un dato llamativo después de que el Hull City pusiera fin a un largo periodo de espera ante el Chelsea, logrando un resultado positivo ante el conjunto londinense en la Premier League por primera vez desde el año 2010.

Y mientras el Chelsea buscaba volver al camino de las victorias tras su caída ante el Arsenal, se encontró de nuevo ante un nuevo problema, después de desperdiciar su ventaja temprana y permitir al Hull City aprovechar sus errores, con lo que el conjunto londinense continuó con su pérdida de puntos en el inicio de la temporada.