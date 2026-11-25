Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona confirmó que solo conoce el idioma de la victoria y se impuso con merecimiento en el feudo del Sabah azerí por 4-1, en el partido que ambos disputaron este miércoles por la noche, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Anuncios

Anthony Gordon abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 31 y volvió a aparecer para firmar el segundo (50), completando así su doblete personal. Karim Adeyemi anotó el tercero (55) antes de que Gabriel Jesus cerrara la goleada azulgrana con el cuarto (60). El único tanto del Sabah llevó la firma de Mickels (63).

Con esta merecida victoria, el Barcelona sube a la cuarta posición con 12 puntos, fruto de cuatro triunfos y una derrota. Por su parte, el conjunto azerí ocupa el puesto 32 con 3 puntos, tras una victoria y cuatro derrotas.

Pese al gran dominio del Barcelona, el equipo azerí mostró mucha valentía y no se limitó a defender, sino que intentó en más de una ocasión llegar a la portería de Joan García, aprovechando las subidas de los laterales azulgranas y la rapidez de sus jugadores en la transición de defensa a ataque, lo que dio al partido mucha emoción y un evidente entusiasmo en la grada.

Sin embargo, la experiencia del Barcelona y la calidad de sus futbolistas empezaron a imponerse poco a poco, sobre todo gracias a los movimientos del tridente ofensivo elegido por Hansi Flick, que demostró ser capaz de marcar la diferencia en cualquier momento gracias a su velocidad, su habilidad y su capacidad para jugar en espacios reducidos.

Anuncios Anuncios

El primer momento decisivo llegó para romper la resistencia del equipo visitante: en el minuto 30, el extremo Karim Adeyemi protagonizó una gran acción individual y envió un centro que el portero no resolvió bien, de modo que el balón quedó a merced de Anthony Gordon, que lo mandó a la red para firmar el primer gol del Barcelona y desatar la celebración de la afición en las gradas.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

El tanto dio más confianza al Barcelona y le permitió jugar con mayor comodidad, mientras el Sabah trataba de volver a meterse en el partido, pero el conjunto catalán logró mantener su ventaja hasta el final de la primera parte y se marchó al descanso con un 1-0.

En la segunda mitad, el Barcelona salió con una mentalidad completamente distinta, la de un campeón que quiere sentenciar pronto: subió el ritmo, intensificó la presión y empezó a encerrar a su rival en su campo, hasta que llegó la serie de goles que decidió definitivamente el encuentro.

Anuncios

Gordon anotó el segundo en el minuto 50 al cazar un rechace del portero del Sabah tras un potente disparo de Gabriel Jesus, confirmando su gran actuación en el partido y doblando la ventaja del conjunto catalán.

El Barcelona no concedió a su rival ni un respiro y mantuvo una arrolladora presión ofensiva por todos los frentes, aprovechando el desplome anímico de los jugadores del Sabah tras el segundo gol.

Anuncios

En el minuto 54, Balde generó una ocasión que el delantero Karim Adeyemi no tuvo problemas en transformar, anotando el tercer gol del Barcelona y premiando así la gran actuación que firmó durante todo el partido, después de haber dado la asistencia del primer tanto.

Tras el tercer gol, el partido fue un monólogo: el Barcelona dominó todas las facetas del juego y deleitó a su afición con pases cortos y rápidos y movimientos inteligentes que desarbolaron por completo la defensa del Sabah.

Anuncios

Le llegó entonces el turno a Gabriel Jesus en el minuto 59, que aprovechó un cabezazo de Koundé tras un córner lanzado por Gordon para mandar el balón a la red y anotar el cuarto gol del Barcelona, en una acción que confirmó la absoluta superioridad del conjunto catalán, el mejor en todos los aspectos en este duelo.

Pese a ir perdiendo por cuatro goles, el Sabah se negó a rendirse y buscó un tanto para salvar la honra, algo que consiguió antes del final. En el minuto 62, el suplente Mickels logró marcar el primer gol del Sabah, recortando distancias hasta el 4-1 y regalando a su equipo un gol de consuelo en un partido complicado ante un gigante europeo.