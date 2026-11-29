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El Barcelona no dejó lugar a dudas sobre su capacidad para imponer su dominio en la carrera por LaLiga tras golear al Deportivo de La Coruña (5-1) el domingo, en un partido que dejó un brillante despliegue ofensivo de los hombres de Hansi Flick, que aprovecharon el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés para reforzar su liderato y ampliar la distancia con sus perseguidores.

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El Barcelona resolvió el encuentro, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, tras un arranque perfecto que sorprendió al equipo local. Lamine Yamal abrió el marcador antes de cumplirse los 90 segundos, al culminar una jugada bien elaborada que inició con una pared con Pedri, antes de enviar un centro raso que Dani Olmo dejó pasar con inteligencia para engañar al portero del Deportivo y acabar dentro de la portería.

La respuesta del Deportivo no se hizo esperar y llegó el empate en el minuto 9 por medio de Aubameyang, que aprovechó un pase de Nsongo, se impuso en un choque físico con Pau Cubarsí y batió con la pierna derecha a Juan García.

Sin embargo, el Barcelona recuperó pronto la ventaja: Dani Olmo se elevó para rematar de cabeza a la red un centro de Gordon desde la banda izquierda en el minuto 20, y el conjunto catalán se marchó al descanso por delante por dos goles a uno.

Con el inicio de la segunda parte, el Barcelona se hizo con el control del juego y Raphinha amplió la ventaja con el tercer gol en el minuto 50, tras recibir un centro preciso de Lamine Yamal y aprovechar la falta de marca en el segundo palo. Así dio a su equipo una ventaja cómoda y complicó todavía más la remontada del Deportivo, mientras la superioridad azulgrana en la posesión y en la generación de ocasiones se mantenía.

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Pese a los intentos del equipo local por recortar distancias, el Barcelona siguió siendo el más peligroso, y Raphinha firmó su segundo gol y el cuarto del equipo en el minuto 83, aprovechando un balón que le llegó después de que un pase de Koundé hacia Gordon rebotara en la defensa del Deportivo. El conjunto catalán mantuvo la presión hasta los últimos minutos, sin conceder a su rival ninguna opción real de recuperar el equilibrio o poner en peligro el resultado.

Raphinha cerró la goleada con el quinto tanto en el segundo minuto del tiempo añadido, tras recibir un pase magnífico de Lamine Yamal. Con él alcanza los 18 goles esta temporada y aventaja en cuatro a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores. El brasileño sigue ofreciendo un rendimiento ofensivo sobresaliente que lo ha convertido en una de las grandes estrellas del Barcelona este curso y en un serio aspirante a liderar la clasificación de máximos goleadores del campeonato.

Con esta victoria, el Barcelona refuerza su liderato en LaLiga y amplía a 5 puntos su ventaja sobre el Atlético de Madrid (antes de su enfrentamiento del miércoles), aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Alavés. Por su parte, el Deportivo de La Coruña sigue sufriendo en la decimotercera posición, con una sola victoria en sus últimos nueve partidos de liga, y la presión sobre el equipo aumenta ante el continuo deterioro de sus resultados y su alejamiento de los puestos de privilegio.