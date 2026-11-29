El Barcelona no dejó lugar a dudas sobre su capacidad para imponer su dominio en la carrera por LaLiga tras golear al Deportivo de La Coruña (5-1) el domingo, en un partido que dejó un brillante despliegue ofensivo de los hombres de Hansi Flick, que aprovecharon el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés para reforzar su liderato y ampliar la distancia con sus perseguidores.
El Barcelona resolvió el encuentro, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, tras un arranque perfecto que sorprendió al equipo local. Lamine Yamal abrió el marcador antes de cumplirse los 90 segundos, al culminar una jugada bien elaborada que inició con una pared con Pedri, antes de enviar un centro raso que Dani Olmo dejó pasar con inteligencia para engañar al portero del Deportivo y acabar dentro de la portería.
La respuesta del Deportivo no se hizo esperar y llegó el empate en el minuto 9 por medio de Aubameyang, que aprovechó un pase de Nsongo, se impuso en un choque físico con Pau Cubarsí y batió con la pierna derecha a Juan García.
Sin embargo, el Barcelona recuperó pronto la ventaja: Dani Olmo se elevó para rematar de cabeza a la red un centro de Gordon desde la banda izquierda en el minuto 20, y el conjunto catalán se marchó al descanso por delante por dos goles a uno.
Con el inicio de la segunda parte, el Barcelona se hizo con el control del juego y Raphinha amplió la ventaja con el tercer gol en el minuto 50, tras recibir un centro preciso de Lamine Yamal y aprovechar la falta de marca en el segundo palo. Así dio a su equipo una ventaja cómoda y complicó todavía más la remontada del Deportivo, mientras la superioridad azulgrana en la posesión y en la generación de ocasiones se mantenía.
Pese a los intentos del equipo local por recortar distancias, el Barcelona siguió siendo el más peligroso, y Raphinha firmó su segundo gol y el cuarto del equipo en el minuto 83, aprovechando un balón que le llegó después de que un pase de Koundé hacia Gordon rebotara en la defensa del Deportivo. El conjunto catalán mantuvo la presión hasta los últimos minutos, sin conceder a su rival ninguna opción real de recuperar el equilibrio o poner en peligro el resultado.
Raphinha cerró la goleada con el quinto tanto en el segundo minuto del tiempo añadido, tras recibir un pase magnífico de Lamine Yamal. Con él alcanza los 18 goles esta temporada y aventaja en cuatro a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores. El brasileño sigue ofreciendo un rendimiento ofensivo sobresaliente que lo ha convertido en una de las grandes estrellas del Barcelona este curso y en un serio aspirante a liderar la clasificación de máximos goleadores del campeonato.
Con esta victoria, el Barcelona refuerza su liderato en LaLiga y amplía a 5 puntos su ventaja sobre el Atlético de Madrid (antes de su enfrentamiento del miércoles), aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Alavés. Por su parte, el Deportivo de La Coruña sigue sufriendo en la decimotercera posición, con una sola victoria en sus últimos nueve partidos de liga, y la presión sobre el equipo aumenta ante el continuo deterioro de sus resultados y su alejamiento de los puestos de privilegio.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.