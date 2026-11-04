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Abobakr El Mokadem
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Vídeo: el Arsenal regresa a la senda de las victorias europeas en el feudo del Slavia de Praga

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga de Campeones
Chequia
Inglaterra

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El Arsenal regresó a la senda de las victorias en la Liga de Campeones de Europa, después de lograr un valioso triunfo en el campo de su anfitrión, el Slavia de Praga, en la tarde de este miércoles, por 2-1, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo continental.

El Arsenal había empatado en la jornada anterior ante el Bayern de Múnich por 2-2, para regresar hoy y conseguir su tercera victoria, elevando su cuenta a 10 puntos en el tercer puesto, a dos puntos del Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

En cuanto al Slavia de Praga, su cuenta se congeló en un único punto, en el puesto 34 de la clasificación del torneo.

Los dos goles del Arsenal en el partido de hoy los marcaron: Noni Madueke (min. 9) y Viktor Gyökeres (min. 38), mientras que el único gol del Slavia de Praga lo anotó: Viktor Novak (min. 90).

 

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El Arsenal ofreció una buena actuación en la primera mitad, que terminó con ventaja de dos goles, en medio de un gran dominio del equipo inglés.

Pero las cosas cambiaron por completo en la segunda mitad; después de haber sido un equipo imbatible antes del descanso, pareció candidato a dejar escapar la victoria durante la mayor parte del segundo tiempo.

El Slavia de Praga logró marcar un gol en los últimos minutos, lo que colocó al Arsenal bajo una gran presión, pero el pitido final llegó para confirmar su valioso triunfo.

 

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